Avis d'analystes France : TotalEnergies en vedette
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:50
Bonduelle : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 8,40 EUR à 9,90 EUR.
Capgemini : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 170 EUR à 160 EUR. JPMorgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 155 à 150 EUR.
Crédit Agricole : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vendre et réduit l'objectif de cours de 18,90 EUR à 18,10 EUR.
Stellantis : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 11,10 USD à 10,80 USD.
Thales : Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 295 à 305 EUR.
TotalEnergies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55 à 62 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 65 à 73 USD. HSBC maintient sa recommandation de conserver et relève l'objectif de cours de 60 à 63 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 66 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 80 USD.
Vicat : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 103 EUR à 97 EUR.
Vinci : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 131 EUR à 139 EUR.
