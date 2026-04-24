 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis d'analystes France : STMicroelectronics superstar
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:42

Les analystes revalorisent ST à tours de bras après les résultats. C'est plus difficile pour bioMérieux.

Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 120,50 à 71,60 EUR.

Bolloré : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 4,38 EUR à 4,72 EUR.

Capgemini : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 110 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18 EUR.

Edenred : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 22 EUR.

Essilorluxottica : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 275 à 265 EUR.

Eurofins Scientific : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 90 EUR à 85 EUR.

Exel Industries : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 36 à 30 EUR.

Getlink : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18,50 EUR.

GTT : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 210 EUR.

Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 155 à 170 EUR.

Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.

Saint-Gobain : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 126 EUR à 127,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 102 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 93 EUR à 95 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 257 à 240 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 253 EUR à 245 EUR.

STMicroelectronics : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 47 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 52 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 52 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 46 EUR.

Séché Environnement : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 75,80 EUR.

Vinci : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 139 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 144 EUR à 145 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 09:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank