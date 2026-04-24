Avis d'analystes France : STMicroelectronics superstar
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:42
Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 120,50 à 71,60 EUR.
Bolloré : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger et relève l'objectif de cours de 4,38 EUR à 4,72 EUR.
Capgemini : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 110 EUR.
Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18 EUR.
Edenred : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 19 EUR à 22 EUR.
Essilorluxottica : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 275 à 265 EUR.
Eurofins Scientific : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 90 EUR à 85 EUR.
Exel Industries : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 36 à 30 EUR.
Getlink : RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et relève l'objectif de cours de 17 EUR à 18,50 EUR.
GTT : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 210 EUR.
Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 155 à 170 EUR.
Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.
Saint-Gobain : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 105 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 126 EUR à 127,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 102 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 93 EUR à 95 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : Nephron Research LLC reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 257 à 240 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 253 EUR à 245 EUR.
STMicroelectronics : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 47 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 52 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 EUR à 52 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 46 EUR.
Séché Environnement : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 70 à 75,80 EUR.
Vinci : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 139 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 144 EUR à 145 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 148 à 145 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 09:42:00.
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