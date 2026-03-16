Avis d'analystes France : STMicro, Ipsen, ID Logistics et Abivax pour démarrer la semaine
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:53
Abivax : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 160 USD.
Airbus : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 195 à 190 EUR.
Elior Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 3,10 EUR à 2,95 EUR.
Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83 EUR à 72 EUR.
Gecina : Kempen passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 87 à 80 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.
Icade : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 19 EUR à 17,50 EUR.
ID Logistics Group : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 530 à 495 EUR.
Ipsen : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 à 160 EUR.
L'Oréal : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 367 à 370 EUR.
LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 650 à 560 EUR. BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 155 à 129 USD. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 635 à 565 EUR.
Mercialys : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 15 EUR.
Renault : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 30 EUR.
Safran : Jefferies reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 360 à 350 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
Stef : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 EUR.
Stellantis : Evercore ISI maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 7,50 EUR à 8 EUR.
STMicroelectronics : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 36 à 40 EUR.
TotalEnergies : Gerdes Energy Research LLC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 89 USD.
Verallia : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 33 EUR à 23,50 EUR.
Vivendi : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,80 à 2,20 EUR.
Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 1,25 EUR à 0,31 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 08:53:00.
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