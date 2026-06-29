Avis d'analystes France : STMicro et Schneider toujours dans les petits papiers des pros

STMicroelectronics rafle la mise du jour avec HSBC qui propulse son objectif de 53 à 84 EUR et JP Morgan qui suit le mouvement, de 48 à 71,50 EUR malgré un avis resté neutre. A l'opposé, EssilorLuxottica encaisse une double réduction d'objectif.

Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 à 80 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 EUR.

Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 230 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 200 EUR.

Exail Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 167 à 155 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 440 à 445 EUR.

Legrand : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 166 à 164 EUR.

Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,50 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 307 à 340 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 340 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 300 à 315 EUR.

STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 84 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 à 71,50 EUR.

Thales : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 325 EUR.