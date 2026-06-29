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Avis d'analystes France : STMicro et Schneider toujours dans les petits papiers des pros
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 08:44

STMicroelectronics rafle la mise du jour avec HSBC qui propulse son objectif de 53 à 84 EUR et JP Morgan qui suit le mouvement, de 48 à 71,50 EUR malgré un avis resté neutre. A l'opposé, EssilorLuxottica encaisse une double réduction d'objectif.

Danone : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 à 80 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 78 à 80 EUR.

Essilorluxottica : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 260 EUR à 230 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 340 EUR à 200 EUR.

Exail Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 167 à 155 EUR.

L'Oréal : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 440 à 445 EUR.

Legrand : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 166 à 164 EUR.

Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 42 à 42,50 EUR.

Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 307 à 340 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 340 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 300 à 315 EUR.

STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 53 à 84 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 48 à 71,50 EUR.

Thales : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 325 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 08:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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