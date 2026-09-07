Avis d'analystes France : Rothschild Redburn passe vendeur sur Kering

Chassé-croisé entre Rothschild sur le luxe et Goldman Sachs sur les foncières ce matin. Avec un soupçon de JP Morgan et de Jefferies.

Covivio : Goldman Sachs relève de performance de marché à acheter avec un objectif de cours réduit de 60,80 EUR à 60 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 94,90 à 89,40 EUR.

Hermès International : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 1 975 à 1 835 EUR.

Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 18,60 à 16,70 EUR.

Kering : Rothschild & Co Redburn dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 235 EUR à 225,76 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 46,90 à 45,50 EUR.

LVMH : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 565 à 580 EUR.

Soitec : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 98 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 138 à 135 EUR.

Vivendi : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 1,90 EUR.

Worldline : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 9,60 à 10,90 EUR.