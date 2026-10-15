Avis d'analystes France : Rexel, SES et JCDecaux en vedettes

jcdecaux-1 (Crédits: L. Grassin)

JCDecaux, Rexel et SES bénéficient de relèvements de recommandation, tandis que Getlink, Icade, Medincell et Scor sont dégradés.

Air Liquide : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 162 à 166 EUR.

Airbus : RBC Capital Markets reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 250 à 240 EUR.

Amundi : Kepler Cheuvreux reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 88,50 à 87,60 EUR.

Argan : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 79 à 71,10 EUR.

Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 125 à 150 EUR.

Covivio : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 54 à 45 EUR.

Gecina : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 95 à 75 EUR.

Getlink : Kepler Cheuvreux dégrade d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 21,40 EUR à 19,75 EUR.

Icade : Jefferies dégrade de conserver à sousperformance et réduit son objectif de cours de 19 EUR à 12 EUR.

JCDecaux : Deutsche Bank relève de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 à 30 EUR.

Klépierre : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 37 EUR.

LVMH : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 593 EUR à 502 EUR. Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 500 à 490 EUR. SBG Securities dégrade de l'achat à conserver avec un objectif de cours de 425 EUR.

Medincell : Kepler Cheuvreux dégrade d'acheter à conserver et réduit son objectif de cours de 36,60 EUR à 31 EUR.

Mercialys : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,50 à 10 EUR.

Publicis Groupe : Huber Research Partners maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 106 à 110 EUR. Kepler Cheuvreux reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 EUR.

Rexel : Kepler Cheuvreux relève sa recommandation d'alléger à acheter, avec un objectif de cours de 40 EUR.

SCOR : Mediobanca dégrade de surperformance à neutre et réduit son objectif de cours de 38 à 37 EUR.

SES : Oddo BHF relève de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5,20 à 5,80 EUR.

Stellantis : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 5,50 à 4,50 EUR.

TotalEnergies : Gerdes Energy Research maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 108 à 106 USD.

Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 122 à 114 EUR.