Avis d'analystes France : Renault et Société Générale dégradées

Pour boucler la semaine, deux dégradations (Renault et SocGen), trois objectifs relevés (Arkema, BNP, Capgemini) et un objectif abaissé (Technip Energies).

Arkema : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 67 EUR.

BNP Paribas : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 120 à 136 EUR.

Capgemini : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 95 à 110 EUR.

Renault : Barclays dégrade de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 31,50 EUR.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods dégrade de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours de 81 EUR.

Technip Energies : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 EUR.