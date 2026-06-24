Avis d'analystes France : Oddo ajuste la mire sur Capgemini, Mersen et Vallourec

Parmi les changements du jour, bioMérieux subit une nouvelle dégradation d'objectif pendant que les midcaps Medincell, Mersen et Tikehau font parler d'elles.

Air France-KLM : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16 EUR à 18 EUR.

Biomérieux : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 143 à 131 EUR.

Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18 EUR à 17 EUR.

Kering : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 290 EUR.

Medincell : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 38 EUR.

Mersen : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 40 à 45 EUR.

Renault : Oxcap Analytics passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 31 à 32 EUR.

Tikehau Capital : Autonomous Research maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 16,70 à 16,10 EUR.

Vallourec : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 31 EUR à 31,50 EUR.