Avis d'analystes France : objectifs relevés sur Vallourec, Teleperformance et Eutelsat
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 08:27
Eutelsat Communications : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,10 à 2,70 EUR.
Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,50 EUR.
Publicis Groupe : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.
Robertet : Bernstein démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 888 EUR.
Teleperformance : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 67 EUR.
Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 21 à 31 EUR.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 08:27:00.
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