Avis d'analystes France : objectifs relevés sur TotalEnergies et Rexel, mais réduit sur Dassault Systèmes
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 08:37
Dassault Systèmes : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 25 à 21 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 26 EUR à 21 EUR. Jefferies maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 16 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 30 à 28,25 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 28 EUR à 23 EUR.
Edenred : Goldman Sachs reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 39 à 23,50 EUR.
Essilorluxottica : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 275 à 278 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 345 à 335 EUR.
Michelin : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 35 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 30 à 32 EUR.
Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,50 EUR à 11 EUR.
Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 à 40 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 32,50 à 36,20 EUR.
Soitec : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 27 à 30 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 25 à 31 EUR.
Totalenergies : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 65 à 71 EUR. Gerdes Energy Research LLC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 89 USD. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 56 EUR à 60 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55 à 58 EUR. Piper Sandler & Co maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 71 à 74 USD. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 61 à 69 EUR.
Vinci : Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 152 à 154 EUR.
