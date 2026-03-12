Avis d'analystes France : objectifs en hausse sur Engie, Bouygues et Nanobiotix et en baisse sur Teleperformance et Airbus
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 08:31
Airbus : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 225 EUR à 215 EUR.
Bouygues : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 57 à 62 EUR.
Ekinops : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,20 à 2,10 EUR.
Engie : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 26,50 à 31,30 EUR.
Gensight Biologics : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 0,46 à 0,21 EUR.
Nanobiotix : Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 22 EUR à 27 EUR.
Orange : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 16,50 EUR.
SMCP : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 8,20 à 10 EUR.
Teleperformance : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 70 à 60 EUR.
Verallia : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 22 à 20 EUR.
Voltalia : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,40 EUR à 7,80 EUR.
Vusion : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 240 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 12/03/2026 à 08:31:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Les partis taïwanais s'accordent sur le fait que le gouvernement peut signer les accords bloqués sur les ventes d'armes américaines
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les trois principaux partis politiques taïwanais se sont mis d'accord jeudi pour autoriser ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi le maintien de son plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro le litre dans ses stations-service, mais relève le plafond à 2,09 euros le litre pour le diesel, juste avant une réunion avec le ministre de l'Economie Roland Lescure. ... Lire la suite
-
TotalEnergies a annoncé jeudi le maintien de son plafonnement du prix de l'essence à 1,99 euro le litre dans ses stations-service, mais relève le plafond à 2,09 euros le litre pour le diesel, juste avant une réunion avec le ministre de l'Economie Roland Lescure. ... Lire la suite
-
JCDecaux a fait état mercredi d'un ralentissement de sa croissance en 2025 mais le géant français de l'affichage publicitaire compte sur l'intelligence artificielle et l'impact des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina pour stimuler son activité en 2026. "Sans ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer