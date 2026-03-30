Avis d'analystes France : nouveaux avis positifs sur SSB, Sodexo, Klépierre et ID Logistics
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 08:33
Accor : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 55 à 53 EUR.
Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 61,50 à 55,50 EUR.
Fdj United : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,50 EUR.
Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 101,50 à 97,50 EUR.
Hermès : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2350 à 2300 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2310 à 1820 EUR.
Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,10 EUR à 16,30 EUR.
Id Logistics : IDMidcaps passe d'accumuler à acheter avec un objectif de cours relevé de 470 à 482 EUR.
Kering : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 345 à 300 EUR.
Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 37,80 EUR à 41,80 EUR. UBS maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 30,50 EUR à 29 EUR.
Lvmh : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 705 EUR à 650 EUR. UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 706 à 640 EUR.
Renault : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 29 EUR.
Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 126 EUR.
Sanofi : Leerink Partners maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 98 EUR à 94 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours réduit de 235 à 214 EUR.
Schneider Electric : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 292 EUR.
Sodexo : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 39 à 38,50 EUR. Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 55 EUR.
Stellantis : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,50 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 135 EUR à 129 EUR.
Valeurs associées
|315,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 08:33:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue avec prudence lundi, faute de signaux concrets de désescalade dans la guerre au Moyen-Orient qui fait toujours grimper les prix du pétrole. Vers 09H30, le CAC 40 s'affichait à l'équilibre (-0,05%) à 7.696,21 points, en recul de 6,75 points. ... Lire la suite
-
Une quinzaine de gros cars de tourisme ont commencé à se rassembler vers 8H00 près de la porte de Vincennes à Paris, pour une opération escargot organisée par l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) pour réclamer des aides face à la hausse du ... Lire la suite
-
Le réseau mobile 2G, ancêtre des générations 3G, 4G et 5G, connaît mardi la première étape de sa déconnexion en France, avant une extinction progressive qui s'étendra jusqu'à la fin de l'année. - Que va-t-il se passer mardi ? Il s'agit d'une première étape symbolique: ... Lire la suite
-
L'explosion à cause des conflits des brouillages de signaux GPS, cruciaux pour l'aviation et la marine, pose la question des alternatives aujourd'hui peu évidentes devant la dépendance aux systèmes de navigation par satellites. "C'est presque comme une drogue dont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer