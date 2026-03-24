Avis d'analystes France : Morgan Stanley imite Citi sur Teleperformance, Abivax et Eiffage revalorisées
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:34
Abivax : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 142 à 148 USD.
Dassault Systèmes : Jefferies maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 16 EUR à 15 EUR.
Eiffage : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 158,90 à 172,50 EUR.
Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 34 à 31 EUR.
Safran : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 350 à 360 EUR.
Teleperformance : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 112 à 53 EUR.
Valneva : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 10 à 8,50 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 08:34:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a appelé mardi Horizons et le MoDem à se coordonner pour "organiser" un "rassemblement" avant l'élection présidentielle, jugeant par ailleurs qu'il y avait "urgence" pour Les Républicains à "clarifier" leur ligne ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son 25e jour mardi: . Energie: l'Iran estime être moins vulnérable que ses voisins en cas d'attaque Le ministre iranien de l'Energie a affirmé dans un entretien diffusé mardi que son pays ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 08H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 25e jour. Le pétrole repart légèrement à la hausse Les prix du pétrole, qui avaient chuté de plus de 10% après les dernières annonces de ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert mardi en légère hausse, sur fond d'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient qui maintient le prix du baril de Brent au-dessus des 100 dollars. Dans les premiers échanges, Paris progressait de 0,58%, tout comme Francfort ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer