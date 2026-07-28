 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis d'analystes France : LVMH fait jaser, Morgan Stanley dégrade Veolia
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 08:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les analystes réagissent aux publications de résultats, notamment celles de LVMH, Michelin, Rexel et Soitec.

Bnp Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 136 EUR.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,85 EUR.

Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 2,70 à 2,90 EUR.

Exail Technologies : Kepler Cheuvreux dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 EUR à 134 EUR.

Gérard Perrier Industrie : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.

Hermès International : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 900 à 1800 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1 930 à 1850 EUR.

Lumibird : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.

Lvmh : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 620 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 590 à 560 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 540 à 520 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 583 à 590 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 575 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 650 à 645 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40,40 à 41,60 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 230 EUR.

SES : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 10 EUR. New Street Research LLP dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 6,40 EUR.

Soitec : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 92 à 98 EUR.

Stmicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 EUR.

Thales : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 253 à 264 EUR.

Totalenergies : Piper Sandler & Co maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 84 USD. Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 91 USD.

Veolia Environnement : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 EUR à 38 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 08:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
83,31 -5,12%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank