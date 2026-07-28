Avis d'analystes France : LVMH fait jaser, Morgan Stanley dégrade Veolia

Les analystes réagissent aux publications de résultats, notamment celles de LVMH, Michelin, Rexel et Soitec.

Bnp Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 122 à 136 EUR.

Bénéteau : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7,10 à 6,85 EUR.

Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 2,70 à 2,90 EUR.

Exail Technologies : Kepler Cheuvreux dégrade de surpondérer à conserver avec un objectif de cours réduit de 160 EUR à 134 EUR.

Gérard Perrier Industrie : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 100 EUR.

Hermès International : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1 900 à 1800 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1 930 à 1850 EUR.

Lumibird : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.

Lvmh : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 600 à 620 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 590 à 560 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 540 à 520 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 583 à 590 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 575 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 650 à 645 EUR.

Michelin : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Rexel : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 39 à 42 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR. Oxcap Analytics maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 40,40 à 41,60 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 230 EUR.

SES : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,50 à 10 EUR. New Street Research LLP dégrade de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 5,40 EUR à 6,40 EUR.

Soitec : JP Morgan maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 92 à 98 EUR.

Stmicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 84 à 81 EUR.

Thales : Berenberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 265 à 275 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 253 à 264 EUR.

Totalenergies : Piper Sandler & Co maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 85 à 84 USD. Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 85 à 91 USD.

Veolia Environnement : Morgan Stanley dégrade de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 EUR à 38 EUR.