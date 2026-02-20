Avis d'analystes France : les publications font le ménage
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 09:08
Accor : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 56,60 à 58 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 60 à 61 EUR.
Air France-KLM : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 11,30 EUR à 13,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 14,50 EUR à 17 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,80 à 11,70 EUR.
Airbus : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 250 EUR à 226 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 235 EUR à 225 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 248 à 239 EUR.
Dassault Systèmes : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 26 EUR à 19 EUR.
Eurofins Scientific : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 90 EUR à 93 EUR.
Exail Technologies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 EUR.
GTT : Portzamparc Societe de Bourse maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 188 à 198 EUR.
Klépierre : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 35 à 36 EUR.
Nexans : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 160 à 161 EUR.
Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 21 EUR.
Pernod Ricard : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 125 à 119 EUR. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 115 EUR. UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 75 EUR à 81 EUR.
Renault : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 45 à 46,20 EUR. BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 44 EUR à 40 EUR. HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 46 à 43 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 à 52 EUR.
Société Générale : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 86 EUR.
Vinci : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 140 EUR à 152 EUR.
