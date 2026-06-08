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Avis d'analystes France : les objectifs reculent sur Safran, Eurazeo et Argan
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 08:34

Oddo BHF monopolise l'attention française avec quatre avis simultanés, haussier sur M6 et Tikehau, plus prudent sur Eurazeo et Antin. JP Morgan reste confiant sur Bouygues et Orange.

Antin Infrastructure Partners : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 14,60 EUR à 10 EUR.

Argan : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 84 à 76 EUR.

Arkema : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 67 à 63 EUR.

BNP Paribas : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 111 EUR à 113 EUR.

Bouygues : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 62 à 73 EUR.

Eurazeo : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 75 à 60 EUR.

M6 Métropole Télévision : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15 à 18 EUR.

Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21 à 21,80 EUR.

Rémy Cointreau : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 35 à 44 EUR.

Safran : Citi maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 342 EUR à 305 EUR.

Tikehau Capital : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17,50 à 19,70 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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