Avis d'analystes France : les objectifs montent sur Société Générale et GTT

Parmi les principales annonces du jour, Oddo ajuste la mire sur GTT et Eramet, pendant que Mediobanca revalorise SocGen.

Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 100,30 à 96,40 EUR.

Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.

GTT : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 240 à 260 EUR.

Ipsos : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 à 38 EUR.

LVMH : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 520 EUR.

Pluxee : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 17,50 EUR.

Société Générale : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 EUR.