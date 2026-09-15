Avis d'analystes France : les objectifs montent sur Société Générale et GTT

Parmi les principales annonces du jour, Oddo ajuste la mire sur GTT et Eramet, pendant que Mediobanca revalorise SocGen.
Amundi : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 100,30 à 96,40 EUR.
Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.
GTT : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 240 à 260 EUR.
Ipsos : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 39 à 38 EUR.
LVMH : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 600 à 520 EUR.
Pluxee : JP Morgan maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 15,50 à 17,50 EUR.
Société Générale : Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 80 à 85 EUR.
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