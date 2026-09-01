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Avis d'analystes France : les foncières, Spie et Viridien au menu
information fournie par Zonebourse 01/09/2026 à 08:42
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Goldman Sachs reprend la couverture de Viridien. Pour le reste, Morgan Stanley met la pierre française à l'index pendant qu'Axa, STMicroelectronics et Sartorius Stedim engrangent quelques euros d'objectif supplémentaires.

Axa : BNP Paribas maintient sa recommandation "surperformer" et relève son objectif de cours de 53 à 56 euros.

Covivio : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 55 EUR.

Icade : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23 à 21 EUR.

Klépierre : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 39 EUR.

Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 155 à 158 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 EUR.

Spie : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 57 EUR.

STMicroelectronics : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 73 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 105 à 115 EUR.

Viridien : Goldman Sachs reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 118 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 01/09/2026 à 08:42:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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