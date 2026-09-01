Avis d'analystes France : les foncières, Spie et Viridien au menu

Goldman Sachs reprend la couverture de Viridien. Pour le reste, Morgan Stanley met la pierre française à l'index pendant qu'Axa, STMicroelectronics et Sartorius Stedim engrangent quelques euros d'objectif supplémentaires.

Axa : BNP Paribas maintient sa recommandation "surperformer" et relève son objectif de cours de 53 à 56 euros.

Covivio : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 60 à 55 EUR.

Icade : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 23 à 21 EUR.

Klépierre : Morgan Stanley initie une recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 39 EUR.

Nexans : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 155 à 158 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 230 à 240 EUR.

Spie : Deutsche Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 57 EUR.

STMicroelectronics : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 72 à 73 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 105 à 115 EUR.

Viridien : Goldman Sachs reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours de 118 EUR.