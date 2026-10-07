Avis d'analystes France : les avis divergent sur Orange

Eurofins et Legrand bénéficient de relèvements d'objectifs de cours, tandis que les analystes revoient leurs ambitions à la baisse sur ADP, L'Oréal et Safran. Orange fait l'objet d'ajustements divergents de Barclays et JP Morgan.

Aéroports de Paris : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 117 à 108 EUR.

Amundi : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours relevé de 96,40 à 98,60 EUR.

Eurofins Scientific : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 89 EUR.

FDJ United : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

L'Oréal : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours réduit de 388 à 379 EUR.

La Française de l'Energie : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 42 à 35 EUR.

Legrand : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 168 à 170 EUR.

Orange : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 16,50 à 15,50 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 22,60 EUR.

Safran : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 370 à 350 EUR.

Veolia Environnement : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 39 à 37 EUR.