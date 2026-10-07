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Avis d'analystes France : les avis divergent sur Orange
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 08:46

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Eurofins et Legrand bénéficient de relèvements d'objectifs de cours, tandis que les analystes revoient leurs ambitions à la baisse sur ADP, L'Oréal et Safran. Orange fait l'objet d'ajustements divergents de Barclays et JP Morgan.

Aéroports de Paris : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 117 à 108 EUR.

Amundi : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours relevé de 96,40 à 98,60 EUR.

Eurofins Scientific : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 85 à 89 EUR.

FDJ United : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

L'Oréal : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours réduit de 388 à 379 EUR.

La Française de l'Energie : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 42 à 35 EUR.

Legrand : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 168 à 170 EUR.

Orange : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 16,50 à 15,50 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 22,60 EUR.

Safran : UBS reste neutre avec un objectif de cours réduit de 370 à 350 EUR.

Veolia Environnement : Deutsche Bank reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 39 à 37 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 08:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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