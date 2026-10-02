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Avis d'analystes France : Legrand promu, Kering dégradé
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 08:56

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Kering essuie six baisses d'objectifs de cours, tandis que Kempen revoit ses cibles sur les foncières françaises et dégrade Gecina et Mercialys.

Accor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 56 EUR.

Capgemini : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 140 EUR.

Carmila : Kempen maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 17 à 14 EUR.

Carrefour : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours réduit de 16,60 à 16,50 EUR.

Covivio : Kempen maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 63 à 55 EUR.

Gecina : Kempen dégrade sa recommandation d'acheter à neutre et réduit l'objectif de cours de 83 EUR à 66 EUR.

Icade : Kempen reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 19 à 14 EUR.

Kaufman & Broad : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 34 à 27 EUR.

Kering : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 310 à 300 EUR. Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 282 à 243 EUR. HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 305 à 300 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 260 à 220 EUR. JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 235 à 215 EUR. Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 320 à 250 EUR.

Legrand : Evercore ISI relève sa recommandation d'en ligne à surperformance avec un objectif de cours de 175 EUR.

Mercialys : Kempen dégrade sa recommandation d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 14 EUR à 9,50 EUR.

Saint-Gobain : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 132,60 EUR. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 137 à 132,60 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 239 à 281 EUR.

TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 USD.

Unibail-Rodamco-Westfield : Kempen reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 105 à 95 EUR.

Vusiongroup : AlphaValue/Baader Europe reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 64,60 à 63,80 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 08:56:00.

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