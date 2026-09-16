Avis d'analystes France : JP Morgan voit Soitec à 200 euros

Les principaux changements du jour concernent Soitec (JP Morgan) et Stellantis (Berenberg). Les objectifs bougent sur Air Liquide, LVMH et Bic.

Air Liquide : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 202 à 192 EUR.

Bouygues : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 73 à 75 EUR.

Eiffage : Grupo Santander maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 125 à 129 EUR.

LVMH : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 612 à 568 EUR.

Orange : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 21,80 à 22,50 EUR.

Pernod Ricard : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 60 à 61 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 86 à 85 EUR.

Société Bic : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 56 à 70 EUR.

Soitec : JP Morgan relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 98 à 200 EUR.

Stellantis : Berenberg dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,80 EUR à 5,10 EUR.

Totalenergies : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 90 à 92 EUR.