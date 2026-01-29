Avis d'analystes France : JP Morgan persiste sur Aperam et ArcelorMittal, Cantor réduit l'objectif sur Ubisoft
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 08:30
Aperam : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 35 à 41,20 EUR.
Arcelormittal : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 45 à 52,50 EUR.
Aubay : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 65 EUR.
Danone : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 87 à 75 EUR.
Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 330 à 340 EUR.
Legrand : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 138 EUR à 133 EUR.
Lvmh : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 655 EUR à 620 EUR.
Medincell : Stifel reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37 à 33 EUR.
Nanobiotix : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 21 EUR à 21,50 EUR.
Rexel : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 28 à 32,50 EUR.
Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 5,60 à 3 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/01/2026 à 08:30:00.
