Avis d'analystes France : Jefferies revalorise Abivax, Barclays monte le curseur sur Safran

Parmi les principales annonces du jour, Portzamparc se lance sur Solocal, Jefferies ajuste la mire sur Abivax et Nexans et Barclays vise 370 EUR sur Safran.
Abivax : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 108 à 158 USD.
Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 63 EUR à 64 EUR.
Bénéteau : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 7,35 EUR à 7,10 EUR.
Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 140 EUR à 160 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 162 à 155 EUR.
Pernod Ricard : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 61 à 62,50 EUR.
Safran : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 330 à 370 EUR.
Ses : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 8,80 à 7,75 EUR.
Solocal Group : Portzamparc démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 9,90 EUR.
Vallourec : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 24 à 22,30 EUR.
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