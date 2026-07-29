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Avis d'analystes France : HSBC repasse positif sur Kering, Safran croûle sous les revalorisations
information fournie par Zonebourse 29/07/2026 à 08:35
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Les résultats publiés hier par Safran entraînent de nombreux relèvements d'objectifs de cours. Kering séduit à nouveau HSBC après ses chiffres. Air Liquide, un peu moins.

Air Liquide : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 196 à 194 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 179 à 177 EUR.

Alten : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 à 106 EUR.

Biomérieux : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 75 EUR. UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.

Carvolix : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 10,50 EUR.

Compagnie Des Alpes : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 28,50 à 26,50 EUR.

EssilorLuxottica : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 278 à 282 EUR.

Eurofins Scientific : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 EUR.

Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 99,40 à 94,90 EUR.

Kering : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 220 à 270 EUR. HSBC passe de conserver à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 290 à 340 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 350 à 360 EUR.

LVMH : CLSA maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 630 à 580 EUR.

Safran : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 320 à 350 EUR. Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 315 à 345 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 365 à 398 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 400 à 430 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 315 à 370 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 400 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 354 à 390 EUR. William O'Neil reprend le suivi à acheter.

SMCP : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 10 à 10,40 EUR.

Sodexo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 46,75 à 57,50 EUR.

Soitec : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.

Valeo : UBS maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 12,50 à 13 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 08:35:00.

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