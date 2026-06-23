Avis d'analystes France : Hermès et L'Oréal qui pleurent, Exail et X-Fab qui rient

Parmi les gros mouvements du jour, on signalera les dégradations subies par Hermès, L'Oréal et BioMérieux, tandis que X-Fab et Exail sont promues.
Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 60,50 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 51 à 54 EUR.
Amundi : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 EUR.
Biomérieux : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 64 EUR.
Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 165 EUR à 150 EUR.
Exail Technologies : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 EUR.
Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1870 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1780 EUR à 1700 EUR.
Interparfums : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.
L'Oréal : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 à 340 EUR.
Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 148 à 150 EUR.
Pierre & Vacances : Portzamparc passe d'achat fort à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,20 EUR à 2 EUR.
TotalEnergies : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 90 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 91 à 85 USD.
Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 39 EUR.
X-Fab Silicon Foundries : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 à 12,80 EUR.
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