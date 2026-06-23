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Avis d'analystes France : Hermès et L'Oréal qui pleurent, Exail et X-Fab qui rient
information fournie par Zonebourse 23/06/2026 à 08:44

Parmi les gros mouvements du jour, on signalera les dégradations subies par Hermès, L'Oréal et BioMérieux, tandis que X-Fab et Exail sont promues.

Accor : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 59 à 60,50 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 51 à 54 EUR.

Amundi : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 EUR.

Biomérieux : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 64 EUR.

Capgemini : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 165 EUR à 150 EUR.

Exail Technologies : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 EUR.

Hermès International : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1870 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 1780 EUR à 1700 EUR.

Interparfums : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 35 EUR à 34 EUR.

L'Oréal : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 360 à 340 EUR.

Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 148 à 150 EUR.

Pierre & Vacances : Portzamparc passe d'achat fort à conserver avec un objectif de cours réduit de 2,20 EUR à 2 EUR.

TotalEnergies : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 90 EUR. Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 91 à 85 USD.

Veolia Environnement : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 39 EUR.

X-Fab Silicon Foundries : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 5 à 12,80 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/06/2026 à 08:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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