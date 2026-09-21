Avis d'analystes France : Hermès et Kering se font raboter

Le luxe reste au coeur des interrogations des bureaux d'études, qui continuent à revoir en baisse leurs valorisations. Côté valeurs moyennes, LNA et Vallourec sont sous les feux de la rampe.

Axa : Autonomous Research maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 45,50 à 50 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 48,50 à 50 EUR.

Hermès International : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 150 à 1 750 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1 627 à 1 470 EUR.

Kering : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 285 à 280 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 255 à 272 EUR.

Legrand : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 146 à 150 EUR.

LNA Santé : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 40,60 à 39,40 EUR.

Stellantis : Evercore ISI maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 7 à 5,50 EUR.

Totalenergies : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 86 à 88 EUR.

Vallourec : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 28 à 27,30 EUR.