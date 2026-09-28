 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis d'analystes France : des dégradations pour Ayvens et Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 08:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo Crédit Agricole sur une agence du groupe (crédit photo : Adobe Stock )

Le logo Crédit Agricole sur une agence du groupe (crédit photo : Adobe Stock )

UBS dégrade Ayvens et réduit son objectif de cours, tandis qu'AlphaValue/Baader Europe abaisse sa recommandation sur Crédit Agricole. Alten reçoit deux relèvements d'objectifs, chez Bernstein et Oddo BHF.

Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 88,30 à 87,80 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 140 à 141 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 106 à 115 EUR.

Ayvens : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,90 EUR à 10,50 EUR.

Bureau Veritas : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32,20 EUR.

Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 25,60 EUR à 21,90 EUR.

Dassault Aviation : JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 325 à 350 EUR.

Edenred : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.

Ipsen : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 155 à 145 EUR.

Jcdecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 24,60 à 27,40 EUR.

Sanofi : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 USD.

Totalenergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 82 à 87 EUR.

Younited Financial : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 8 à 5,50 EUR.

Valeurs associées

ALTEN
79,5000 EUR Euronext Paris +4,26%
AYVENS (ex ALD)
10,0400 EUR Euronext Paris +0,30%
CREDIT AGRICOLE SA
18,0850 EUR Euronext Paris -0,55%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 08:39:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,85 +10,39%
Pétrole Brent
106,91 +0,13%
CAC 40
8 106,39 +0,35%
GENFIT
9,28 +4,04%
2CRSI
28,4 -2,34%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank