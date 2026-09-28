Avis d'analystes France : des dégradations pour Ayvens et Crédit Agricole

Le logo Crédit Agricole sur une agence du groupe (crédit photo : Adobe Stock )

UBS dégrade Ayvens et réduit son objectif de cours, tandis qu'AlphaValue/Baader Europe abaisse sa recommandation sur Crédit Agricole. Alten reçoit deux relèvements d'objectifs, chez Bernstein et Oddo BHF.

Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 88,30 à 87,80 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 140 à 141 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 106 à 115 EUR.

Ayvens : UBS dégrade d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 12,90 EUR à 10,50 EUR.

Bureau Veritas : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 31 à 32,20 EUR.

Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe dégrade d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 25,60 EUR à 21,90 EUR.

Dassault Aviation : JP Morgan maintient une recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 325 à 350 EUR.

Edenred : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.

Ipsen : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 155 à 145 EUR.

Jcdecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 24,60 à 27,40 EUR.

Sanofi : Zacks maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 47 à 43 USD.

Totalenergies : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 82 à 87 EUR.

Younited Financial : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 8 à 5,50 EUR.