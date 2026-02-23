Avis d'analystes France : DB dégrade Pernod Ricard, Airbus subit plusieurs coupes
Air France-KLM : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 14 EUR.
Air Liquide : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 207 à 204 EUR.
Airbus : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 240 à 230 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 240 à 225 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 215 à 195 EUR. Rothschild & Co Redburn passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 230 à 200 EUR.
Aéroports De Paris : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 142 à 150 EUR. BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 136 à 140 EUR.
BNP Paribas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97 à 104 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 101,34 EUR à 109,86 EUR.
Capgemini : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 143 à 117 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 155 EUR à 150 EUR.
Carrefour : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 16 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 14 à 14,50 EUR.
Danone : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 82,40 à 83 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 75 à 80 EUR.
EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 365 à 340 EUR.
GTT : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 200 à 210 EUR.
Icade : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 30 à 25 EUR.
L'Oréal : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 372 à 374 EUR.
Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 132 EUR.
Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 16,50 à 18,50 EUR. Grupo Santander passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 16,10 EUR à 18,20 EUR.
Pernod Ricard : Deutsche Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 75 à 74 EUR. Mediobanca maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 93 à 95 EUR.
Renault : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 39 à 34 EUR.
Vinci : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 133 EUR à 140 EUR.
