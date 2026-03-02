Avis d'analystes France : Citi et JP Morgan revalorisent TotalEnergies, Engie séduit
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:42
Arcelormittal : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 64 EUR.
Axa : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 47,80 à 50,70 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 44 à 46 EUR.
Biomérieux : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 133 à 131 EUR.
Bureau Veritas : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 39,50 EUR à 40 EUR.
Danone : Grupo Santander maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 86,59 à 81,90 EUR.
Engie : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25 EUR à 30 EUR.
Jcdecaux : BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 17 à 21 EUR.
Lisi : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 50 EUR à 58 EUR.
Saint-Gobain : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 94 à 93 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 105 à 100 EUR.
Schneider Electric : CICC maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 236 à 295 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 255 à 290 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 285 à 310 EUR.
Stellantis : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 9 à 8 EUR.
TotalEnergies : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 71 EUR à 75 EUR. JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 63 à 75 EUR.
Vallourec : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 22,80 à 25,10 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 22 à 26 EUR.
