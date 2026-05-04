Avis d'analystes France : ça bouge sur Schneider, Soitec, GTT et Technip
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:41
Air France-KLM : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 9,85 à 9,30 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation performance de marché et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 10 EUR.
Amundi : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 84 EUR à 90 EUR.
Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 134 à 130 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 127 à 130 EUR.
recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 110 à 112 EUR.
Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 18,50 EUR à 17,50 EUR.
DBV Technologies : Kempen maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 11 EUR à 9 EUR.
GTT : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 193 à 245 EUR.
JCDecaux : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 21 EUR.
L'Oréal : Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 326 à 323 EUR.
Lisi : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 60 EUR à 70 EUR.
Michelin : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 37 EUR.
Nexans : Nykredit Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 170 EUR.
Rémy Cointreau : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 36 EUR à 38,30 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 56 à 55 EUR. Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 55 EUR à 54 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 32 EUR à 33 EUR.
Sanofi : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 EUR.
Schneider Electric : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 305 à 307 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 300 à 310 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 292 à 300 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 294 à 304 EUR.
Société Bic : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 74,60 à 71,80 EUR.
Société Générale : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 88 à 90 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79 EUR à 80 EUR.
Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 70 EUR à 150 EUR.
Technip Energies : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 34 EUR à 36 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 37 EUR. Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR. RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 42 EUR à 45 EUR.
TotalEnergies : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 77 à 81 EUR. TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 86 à 91 EUR.
Valeurs associées
|206,0000 EUR
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 08:41:00.
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