Avis d'analystes France : BNP change tout sur OVH, JP Morgan passe positif sur Sodexo

Beaucoup de mouvements côté brokers ce matin, avec BNP en chef d'orchestre.

Abionyx Pharma : Stifel démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 8,50 EUR.

Air France-KLM : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 12 à 11 EUR.

Alten : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Bolloré : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 4,50 à 3,25 EUR.

Dassault Systèmes : BNP Paribas dégrade de performance de marché à sousperformance en visant 17 EUR.

EPC Groupe : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 345 EUR.

Eutelsat Communication s : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 2 EUR.

LVMH : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 620 à 590 EUR.

OVH Groupe : BNP Paribas relève sa recommandation de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7 EUR à 22 EUR.

Sodexo : JP Morgan relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54 à 68 EUR.

Technip Energies : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 41 à 36,50 EUR.

Vivendi : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 2,20 à 1,70 EUR.