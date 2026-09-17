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Avis d'analystes France : BNP change tout sur OVH, JP Morgan passe positif sur Sodexo
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 08:50
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Beaucoup de mouvements côté brokers ce matin, avec BNP en chef d'orchestre.

Abionyx Pharma : Stifel démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 8,50 EUR.

Air France-KLM : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 12 à 11 EUR.

Alten : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 90 à 80 EUR.

Bolloré : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 4,50 à 3,25 EUR.

Dassault Systèmes : BNP Paribas dégrade de performance de marché à sousperformance en visant 17 EUR.

EPC Groupe : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 345 EUR.

Eutelsat Communication s : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2,40 à 2 EUR.

LVMH : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 620 à 590 EUR.

OVH Groupe : BNP Paribas relève sa recommandation de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7 EUR à 22 EUR.

Sodexo : JP Morgan relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54 à 68 EUR.

Technip Energies : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 41 à 36,50 EUR.

Vivendi : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours réduit de 2,20 à 1,70 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 08:50:00.

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