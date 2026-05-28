Avis d'analystes France : Berenberg passe acheteur de L'Oréal, les objectifs montent sur STM

Berenberg repasse positif sur L'Oréal, en estimant que la croissance du groupe se trouve à un tournant, mais qu'il devrait surmonter les interrogations de court terme et qu'il reste bien positionné sur le marché mondial de la beauté.

Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 230 à 227 EUR.

Crédit Agricole : Autonomous Research maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 19,50 à 18,30 EUR.

Elior Group : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,95 EUR à 2 EUR.

Eramet : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 61 à 63 EUR.

Euronext : Autonomous Research maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 116 à 120 EUR.

L'Oréal : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 374 à 435 EUR.

STMicroelectronics : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 52 à 74 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 46 à 74 EUR.

X-Fab Silicon Foundries : KBC Securities passe de conserver à alléger avec un objectif de cours relevé de 6 à 8 EUR.