Avis d'analystes France : AlphaValue sanctionne Dassault Systèmes, objectifs relevés sur Legrand
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 08:39
Dassault Systèmes : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 27 à 17,80 EUR.
Essilorluxottica : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 350 EUR à 325 EUR.
Euroapi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 3,50 à 2,90 EUR.
Gecina : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 94 EUR.
Ipsen : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 137 EUR à 155 EUR.
Legrand : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 155 EUR à 165 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 165 EUR à 175 EUR.
STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 29 à 35 EUR.
Totalenergies : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 66,20 à 67 EUR.
