Avis d'analystes France : Abivax fait couler de l'encre, Nexans séduit toujours

Les résultats de l'essai clinique d'Abivax entraînent des réactions très contrastées. Dans les autres secteurs, les objectifs s'ajustent sur Capgemini, Nexans, Soitec ou Sodexo.

Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 131 à 187 USD. Jefferies passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 160 USD à 90 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 125 à 160 EUR. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 185 USD. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 132 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 à 135 USD (les cours en dollars correspondent au titre coté aux USA).

Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66,10 à 69,80 EUR.

Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 125 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 EUR.

Eiffage : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 144 EUR.

Elior Group : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 3 EUR à 1,90 EUR.

Nexans : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 170 à 190 EUR.

SES : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 8,80 EUR. New Street Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 5,60 EUR.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 43,30 à 42,20 EUR.

Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 130 EUR.