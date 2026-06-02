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Avis d'analystes France : Abivax fait couler de l'encre, Nexans séduit toujours
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 08:37

Les résultats de l'essai clinique d'Abivax entraînent des réactions très contrastées. Dans les autres secteurs, les objectifs s'ajustent sur Capgemini, Nexans, Soitec ou Sodexo.

Abivax : Citizens maintient sa recommandation de surperformance de marché et relève l'objectif de cours de 131 à 187 USD. Jefferies passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 160 USD à 90 USD. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 125 à 160 EUR. Kempen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 à 185 USD. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 145 à 132 USD. Truist Securities maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 à 135 USD (les cours en dollars correspondent au titre coté aux USA).

Atos : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 66,10 à 69,80 EUR.

Capgemini : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 140 EUR à 125 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 340 à 330 EUR.

Eiffage : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 144 EUR.

Elior Group : Bernstein maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 3 EUR à 1,90 EUR.

Nexans : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 170 à 190 EUR.

SES : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6 à 8,80 EUR. New Street Research passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 5,60 EUR.

Sodexo : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 43,30 à 42,20 EUR.

Soitec : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 130 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 08:37:00.

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