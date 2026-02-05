Avis d'analystes du jour : JP Morgan n'est plus acheteur d'Engie, Goldman Sachs rabote Renault et Valneva
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 08:24
Alten : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 107 EUR à 110 EUR.
Aubay : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 69 à 72 EUR.
Crédit Agricole : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 17 à 19 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 20,40 à 21,20 EUR.
Engie : JP Morgan passe de surpondérer à performance de marché avec un objectif de cours de 24,50 EUR.
Renault : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 36 EUR à 31 EUR.
Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 44 à 41 EUR.
Soitec : Susquehanna maintient sa recommandation positive et réduit l'objectif de cours de 45 EUR à 40 EUR.
Valneva : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 3,25 à 2,95 EUR.
