Avis d'analystes du jour : Bernstein mise sur Thales plutôt que sur BAE Systems et Dassault Aviation
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 08:17
Airbus : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 245 à 240 EUR.
Alstom : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.
Aéroports De Paris : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 115 à 122 EUR.
BAE Systems : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2250 à 1950 GBX.
Bolloré : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 6,50 EUR à 6,20 EUR.
BE Semiconductor Industries : William O'Neil initie la couverture avec une recommandation d'achat.
Brenntag : Morgan Stanley passe de pondération de marché à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 63 à 50 EUR.
Bucher Industries : UBS passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 CHF à 380 CHF.
Crédit Agricole : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 22,80 à 23,50 EUR.
Dassault Aviation : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 319 à 310 EUR.
Eiffage : UBS reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 154 à 145 EUR.
Eurofins Scientific : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 64 EUR.
Euronext : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 155 à 165 EUR.
Getlink : UBS reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,80 EUR.
KBC Groupe : UBS reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 105 à 110,20 EUR.
Legrand : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 150 à 145 EUR.
Nexans : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 131 à 145 EUR.
Orange : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15,20 EUR à 16,20 EUR.
Roche Holding : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 384 à 383 CHF.
Safran : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 370 à 380 EUR.
Sanofi : Grupo Santander reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 113 à 106 EUR.
Schindler Holding : JP Morgan reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 340 CHF.
SGS : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 100 CHF.
Spie : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 48,50 à 49,50 EUR.
Teleperformance : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 128 à 115 EUR.
Thales : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 259 à 275 EUR.
TotalEnergies : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 71,30 à 70,50 USD.
UCB : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 265 à 281 EUR.
Valneva : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 9,50 EUR à 10 EUR.
VAT Group : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 310 à 338 CHF. UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 380 à 430 CHF.
Vinci : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 132 EUR à 134 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/01/2026 à 08:17:00.
Nvidia , qui fournit l'écrasante majorité des puces pour l'intelligence artificielle (IA), a démarré la production de ses nouveaux processeurs Vera et Rubin, plus rapides et moins gourmands en énergie que leurs prédécesseurs, a annoncé lundi le PDG Jensen Huang. ... Lire la suite
* SECTEUR PÉTROLIER - L'administration de Donald Trump prévoit de rencontrer dans le courant de la semaine des dirigeants de compagnies pétrolières américaines pour évoquer le développement de la production de pétrole au Venezuela après l'arrestation du président ... Lire la suite
Le spécialiste français de l'uranium Orano a obtenu un soutien de 900 millions de dollars des Etats-Unis en vue de construire une usine de production d'uranium enrichi sur le sol américain, a annoncé le groupe lundi soir. "Orano a été sélectionné par le Département ... Lire la suite
