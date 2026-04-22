Avis Budget atteint un niveau record au milieu d'un important short squeeze

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget CAR.O augmentent de 2,3 % pour atteindre un nouveau sommet de 728,93 dollars

** Les actions ont augmenté de 400% jusqu'à présent ce mois-ci, les analystes soulignant un short squeeze qui a entraîné des pertes importantes pour les investisseurs qui parient contre le titre

** Un intérêt élevé pour la vente à découvert rend une action plus vulnérable à un "short squeeze", car les investisseurs qui parient contre la société sont contraints de dénouer leurs positions lorsque le prix de l'action augmente fortement

** En date de lundi, 86,2 % du flottant de la société était vendu à découvert, selon les données d'Ortex

** Deux fonds, SRS Investment Management et Pentwater Capital Management, détiennent environ 69 % des actions en circulation de CAR, selon les données du LSEG, ce qui réduit fortement le flottant disponible pour la négociation

** Barclays a rétrogradé l'action de "equal-weight" à "underweight" lundi, déclarant que le prix actuel de l'action n'est pas justifié, même avec des fondamentaux améliorés

** En incluant les mouvements de la séance, les actions de CAR ont bondi de 477,6 % depuis le début de l'année, dépassant de loin la hausse de 5,6 % du Nasdaq .IXIC .