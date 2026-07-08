Avion à hydrogène: Airbus monte une coentreprise avec le groupe allemand MTU

( AFP / BERTRAND GUAY )

L'avionneur européen Airbus a annoncé mardi la création d'une coentreprise en vue de développer des moteurs à hydrogène électriques, avec le motoriste allemand MTU Aero Engines.

"La coentreprise est motivée par l'ambition partagée par les deux partenaires de créer le fer de lance en matière de technologie dans ce domaine, et de proposer le premier système de propulsion muni de piles à combustible à l'hydrogène à un appareil commercial", ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

Elles n'ont pas donné la date à laquelle cette technologie pourrait être prête.

Airbus tranche avec le scepticisme du secteur aéronautique à l'égard de l'avion à hydrogène, une perspective très prometteuse pour éliminer les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation, mais qui se heurte à de multiples obstacles économiques et techniques.

"C'est une technologie qui va prendre son envol dans la deuxième partie de ce siècle", estimait en février le directeur général du groupe, Guillaume Faury.

"C'est plutôt pour le XXIIe siècle", affirmait quant à lui le directeur général du motoriste Safran, Olivier Andriès, en janvier.

L'activité de la coentreprise Airbus-MTU doit démarrer en 2027.

"En mettant en commun nos technologies et notre expertise respectives dans une entité dédiée, nous établissons une locomotive européenne capable de transformer une recherche avancée en systèmes de propulsion électriques industrialisés, prêts à être certifiés", s'est félicité le directeur des programmes futurs d'Airbus, Bruno Fichefeux, cité dans le communiqué.