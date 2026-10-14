 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avio profite d'un contrat avec Lockheed Martin pour développer sa production de moteurs-fusées à propergol solide
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 09:57

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de la société italienne Avio

AVI.MI ont progressé d'environ 5% après que le fabricant de fusées a signé mardi un accord de coopération stratégique avec Lockheed Martin LMT.N visant à développer la production de moteurs-fusées à propergol solide (SRM) aux États-Unis

** Kepler Cheuvreux indique que la phase de qualification des SRM devrait débuter en Italie, avant le lancement de la production dans la nouvelle usine d’Avio , d’une valeur de 500 millions de dollars, située en Virginie, aux États-Unis

** Le courtier estime que ce contrat devrait absorber jusqu’à 50% de la capacité de la nouvelle usine américaine

** "Cet accord constitue une étape clé vers l’objectif du plan 2035 d’Avio, auquel nous adhérons", déclare Kepler, confirmant sa recommandation "neutre" et son objectif de cours de 30,5 € (34,2$)

** L'accord "renforce considérablement la visibilité de cette nouvelle activité aux États-Unis", indique la société de courtage Equita

** Sur les 6 analystes qui couvrent Avio, 4 attribuent à l’action la recommandation "acheter" et 2 la recommandation "conserver"

(1 dollar = 0,8929 euros)

Valeurs associées

AVIO
30,060 EUR MIL +5,58%
LOCKHEED MARTIN
503,950 USD NYSE -1,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,75 -2,60%
CAC 40
7 872,43 +0,57%
Pétrole Brent
105,68 -0,57%
2CRSI
27,78 -1,84%
TOTALENERGIES
79,74 -0,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank