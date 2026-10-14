Avio profite d'un contrat avec Lockheed Martin pour développer sa production de moteurs-fusées à propergol solide

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14 octobre - ** Les actions de la société italienne Avio

AVI.MI ont progressé d'environ 5% après que le fabricant de fusées a signé mardi un accord de coopération stratégique avec Lockheed Martin LMT.N visant à développer la production de moteurs-fusées à propergol solide (SRM) aux États-Unis

** Kepler Cheuvreux indique que la phase de qualification des SRM devrait débuter en Italie, avant le lancement de la production dans la nouvelle usine d’Avio , d’une valeur de 500 millions de dollars, située en Virginie, aux États-Unis

** Le courtier estime que ce contrat devrait absorber jusqu’à 50% de la capacité de la nouvelle usine américaine

** "Cet accord constitue une étape clé vers l’objectif du plan 2035 d’Avio, auquel nous adhérons", déclare Kepler, confirmant sa recommandation "neutre" et son objectif de cours de 30,5 € (34,2$)

** L'accord "renforce considérablement la visibilité de cette nouvelle activité aux États-Unis", indique la société de courtage Equita

** Sur les 6 analystes qui couvrent Avio, 4 attribuent à l’action la recommandation "acheter" et 2 la recommandation "conserver"

(1 dollar = 0,8929 euros)