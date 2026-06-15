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Avincis va acheter jusqu'à 15 nouveaux hélicoptères H145 à Airbus
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:20

Avincis, le premier opérateur européen de services aériens d'urgence, a signé un contrat avec Airbus Helicopters portant sur l'acquisition de jusqu'à 15 hélicoptères H145, selon un communiqué publié lundi par le groupe d'aéronautique.

Ces nouveaux appareils doivent être déployés au sein du réseau opérationnel d'Avincis afin de renforcer ses capacités dans les pays nordiques, en Italie et en Espagne, notamment pour des missions de services médicaux d'urgence par hélicoptère (SMUH) ainsi que pour d'autres activités comme le transport vers les plateformes en mer (offshore).

Fort d'une flotte de plus de 220 appareils, Avincis figure parmi les leaders mondiaux des services d'urgence aérienne, avec un effectif de plus de 2 400 professionnels, comprenant des pilotes, des équipages et des techniciens hautement expérimentés.

L'opérateur dispose de bases en Espagne, au Portugal, en Italie, en Norvège, en Suède et en Finlande, et mène également des opérations au Mozambique et au Chili.

Dans son communiqué, Airbus souligne que plus de 1 800 hélicoptères de la famille H145 sont actuellement en service dans le monde. L'appareil, propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, est équipé d'un système de régulation numérique des moteurs à pleine autorité (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix développée par Airbus.

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