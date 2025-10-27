Avidity Biosciences vise un niveau record après l'accord de rachat de 12 milliards de dollars conclu avec Novartis

27 octobre - ** Les actions d'Avidity Biosciences RNA.O font un bond de 43,6 % à 70,60 $ avant le marché

** L'action devrait ouvrir à un niveau record, si les gains se maintiennent

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S achètera la société américaine de biotechnologie pour environ 12 milliards de dollars

** Les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi

** Avant de conclure l'opération, Avidity séparera ses programmes de cardiologie de précision en phase initiale dans une nouvelle société, qui devrait être cotée en bourse

** Les 17 courtiers évaluent l'action RNA à "acheter" ou plus; le prix médian est de 65 $, selon les données de LSEG

** RNA est en hausse de 69 % depuis le début de l'année, contre 20,3 % pour l'indice NASDAQ Biotechnology .NBI