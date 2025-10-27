 Aller au contenu principal
Avidity Biosciences atteint un niveau record après l'accord de rachat de 12 milliards de dollars conclu avec Novartis
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions d'Avidity Biosciences RNA.O font un bond de 43,5 % à 70,31 $

** L'action s'ouvre à un niveau record

** Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S achète la société américaine de biotechnologie pour environ 12 milliards de dollars

** Les actionnaires d'Avidity recevront 72 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture de l'action vendredi

** Avant de conclure l'opération, Avidity séparera ses programmes de cardiologie de précision en phase initiale dans une nouvelle société, qui devrait être cotée en bourse

** 15 des 16 courtiers évaluent l'action RNA à "acheter" ou plus; le prix médian est de 70 $, selon les données de LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, RNA est en hausse de 125 % depuis le début de l'année, contre un gain de 20,7 % pour l'indice NASDAQ Biotechnology .NBI

Valeurs associées

AVIDITY BIOSCI
70,0100 USD NASDAQ +42,44%
NOVARTIS
102,200 CHF Swiss EBS Stocks -1,81%
