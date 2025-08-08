Avidbank s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** La société californienne Avidbank AVBH.O devrait commencer à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "AVBH" vendredi

* * AVBH a vendu jeudi 2,6 millions d'actions à 23 dollars chacune - le point médian de sa fourchette de 22 à 24 dollars - dans le cadre de son introduction en bourse, pour un produit brut de 60 millions de dollars

** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris un repositionnement potentiel de son portefeuille d'obligations

** Piper Sandler et Stephens ont été les co-responsables de l'offre

** Avant l'offre, AVBH était négociée sur le Pink Open Market géré par le groupe OTC Markets