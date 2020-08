Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aveva, filiale de Schneider Electric, acquiert OSIsoft pour 5 milliards de dollars Reuters • 25/08/2020 à 09:32









AVEVA, FILIALE DE SCHNEIDER ELECTRIC, ACQUIERT OSISOFT POUR 5 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - Le groupe britannique de technologie Aveva Group, filiale du français Schneider Electric, a annoncé mardi un accord pour le rachat d'OSIsoft, fabricant non coté de logiciels industriels, pour une valeur d'entreprise de 5 milliards de dollars (4,23 milliards d'euros). La transaction, qui devrait être finalisée à la fin de l'année, est censée être relutive pour Aveva à partir de l'exercice clos en mars 2022. Schneider Electric, qui détient 60,2% du capital d'Aveva, a dit approuver "pleinement" cette transaction. "Cette acquisition sera créatrice de valeur non seulement pour les clients industriels mais aussi pour ceux présents dans les autres marchés finaux de Schneider Electric: les bâtiments, les infrastructures et les data centers", déclare le groupe français dans un communiqué. (Yadarisa Shabong à Bangalore, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SCHNEIDER ELEC. Euronext Paris +0.86% AVEVA GROUP LSE +1.54%