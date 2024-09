AVENTADOR (ex ALGREEN) : Démission de Patrick Marché du Conseil d'Administration d'Aventador

Paris le 23.09.2024 à 17:45

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, Ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext-Growth, annonce la démission de Monsieur Patrick Marché de son mandat d'administrateur. Cette décision marque la fin de plusieurs années d'engagement au sein du Conseil d'Administration de la société.

Patrick Marché est un entrepreneur reconnu et fondateur du Groupe Algreen. Le Conseil d'administration d'Aventador exprime sa gratitude à Monsieur Patrick Marché pour son engagement et son leadership, et lui souhaite le meilleur dans ses futures entreprises.

A propos de AVENTADOR

Aventador (ex-Algreen) est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

Contact : investors@aventadorholding.com

www.aventadorholding.com