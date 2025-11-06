AVENTADOR (ex ALGREEN) : Audience du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse - Renouvellement de la période d'observation

Paris, le 6 novembre 2025 à 18h00

AVENTADOR (Euronext Growth Paris, ticker : ALAVE- ISIN : FR001400IV58) société de portefeuille cotée sur le marché Euronext Growth, informe le public que l'audience devant le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, tenue le 5 novembre 2025, portait sur le renouvellement de la période d'observation dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 mai 2025.

La Société espère que le Tribunal prononcera le renouvellement de la période d'observation, permettant la poursuite du processus de restructuration et l'élaboration définitive de son plan de redressement, sans ouverture de liquidation judiciaire.

Des efforts significatifs consentis par les créanciers

Depuis le début de la procédure, aucun nouveau passif n'a été créé.

Le passif admis s'élève à 3,28 millions d'euros, sur un total déclaré de 5,87 millions d'euros.

La Société conteste 16 déclarations de créances, pour un montant total de 2'686'448€, actuellement en cours d'examen.

Dans le cadre du plan de redressement, la Société a obtenu des accords majeurs de la part de ses créanciers :

5 créanciers ont accepté de convertir leurs créances en capital pour un montant cumulé de 1'891'270€.

4 créanciers représentant un montant cumulé de 921'656€ ont accepté une réduction de 80 % du montant de leurs créances avec un paiement forfaitaire de 20 %, soit 184'331€.

La société attend l'accord de paiement forfaitaire de 9 créanciers pour un montant cumulé de 147'204€ avec un paiement forfaitaire de 20 %, soit 29'441€.

Les concessions obtenues représentent plus de 83 % du passif total, ramenant le passif résiduel accepté à 213'772€ ou 285'202€ sous réserve d'un accord avec la principale banque de la société, contre 3,28 millions d'euros auparavant.

Ainsi, la réduction globale des dettes obtenue par la Société dépasse 3 millions d'euros, marquant une étape très importante dans le cadre du redressement d'Aventador.

Des investisseurs confirmés pour accompagner le redressement

Afin de financer la seconde période d'observation et la mise en œuvre du plan de redressement, un apport de trésorerie de 400'000 € est prévu.

La Société a reçu à ce jours des engagements fermes d'investisseurs privés, à hauteur de plus de 250'000€, destinés à accompagner cette nouvelle phase du redressement.

Ces apports permettront de solder l'intégralité du passif résiduel et de sécuriser la continuité d'exploitation.

Perspectives industrielles : projet de rapprochement avec une société industrielle

En parallèle, Aventador travaille sur un projet d'acquisition inversée avec une autre société. Ce projet a été soumis à Euronext fin septembre 2025. Cette opération vise à adosser à Aventador une activité industrielle pérenne, et en lui redonnant une trajectoire de croissance à long terme.

Prochaines étapes

La Société, en coordination avec l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, poursuivra la finalisation de son plan de redressement à présenter au Tribunal.

L'objectif demeure de pérenniser l'activité, préserver les intérêts des actionnaires et créanciers, et assurer la continuité de la cotation d'Aventador sur Euronext Growth.

Avertissement au public

Ce communiqué contient des déclarations prospectives fondées sur les attentes actuelles de la direction d'Aventador. Ces perspectives demeurent soumises à des risques et incertitudes liés notamment à la décision du Tribunal, à la mise en œuvre du plan de redressement, et à la réalisation effective des engagements financiers annoncés.

Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux exprimés ou impliqués par ces déclarations.

A propos de AVENTADOR

AVENTADOR est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.

