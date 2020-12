AVENIR TELECOM : Résultats semestriels 2020-2021 : amélioration des résultats et bénéfice net malgré la crise

Faits marquants :

Baisse de 22% du chiffre d'affaires lié à l'attentisme des clients en fin de semestre ;

Amélioration de 1,6 million d'euros du résultat opérationnel grâce à la maitrise des charges ;

Bénéfice net de 0,9 million intégrant l'impact positif des activités arrêtées ;

Reconstitution progressive des capitaux propres et nouvelle hausse de la trésorerie à 9,5 millions d'euros ;

Perspectives :

Renégociation réussie d'une partie du passif ;

Mise en œuvre de la nouvelle ligne de financement obligataire ;

Etudes d'opportunités additionnelles de croissance.

Marseille, le 1er décembre 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2019-2020 (période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020) arrêtés ce 1er décembre par le Conseil d'administration[1].

(en millions d'euros) S1

2018-2019 S2

2018-2019 S1

2019-2020 S2

2019-2020 S1

2020-2021 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 15,8 14,3 15,2 16,4 11,9 (3,3) Coût des ventes (11,5) (13,0) (13,3) (13,6) (9,4) (3,9) Charges opérationnelles[2] (5,9) (4,0) (4,9) (4,5) (3,9) (1,0) Résultat opérationnel (1,6) (3,7) (3,0) (1,4) (1,4) 1,6 Charges financières nettes 0,2 (0,1) (0,2) (0,2) (0,3) (0,1) Résultat net des activités poursuivies (1,5) (3,7) (3,1) (1,8) (1,7) 1,4 Résultat des activités

non poursuivies 1,1 (0,6) (0,6) 1,1 2,6 3,2 Résultat net (0,4) (4,3) (3,7) (0,7) 0,9 4,6

Dans en environnement économique pourtant très adverse, le Groupe a maintenu le cap en poursuivant l'optimisation de sa structure de coûts et le renforcement de son bilan. Malgré les incertitudes macro-économiques, les moyens dont dispose aujourd'hui Avenir Telecom et les initiatives engagées ou à l'étude doivent permettre de retrouver progressivement le chemin de la croissance et de poursuivre la dynamique d'amélioration continue des résultats.

Chiffre d'affaires semestriel impacté par la crise sanitaire

Si le Groupe a bien traversé le début de la crise sanitaire, avec une activité en croissance jusqu'à l'été 2020, l'attentisme a progressivement gagné les clients à la rentrée à mesure que les craintes d'une deuxième vague augmentaient. Avenir Telecom enregistre ainsi un repli sensible de son activité semestrielle (-22%, à 11,9 millions d'euros). Pour autant, cette évolution laisse entrevoir des tendances très différentes et encourageantes par région :

En Asie, territoire de conquête prioritaire, la croissance ressort à +58% pour un chiffre d'affaires de 5,7 millions d'euros (48% des facturations), grâce notamment aux nouveaux contrats de distributions signés au cours des derniers semestres (Malaisie, Pakistan, Singapour et Turquie) et à la montée en puissance de pays déjà ouverts (Australie et Vietnam) ;

En Amérique du Nord, Centrale et du Sud, la progression est de +19% même si la région reste marginale à l'échelle du Groupe (0,2% du chiffre d'affaires) ;

En Europe, Moyen-Orient, Afrique, l'activité est en repli de 47%, en raison de la crise sanitaire (confinement, fermeture des points de vente, report de campagnes marketing, etc.) et de l'arrêt d'activité non stratégiques (accord de distribution et contrat de services).

Contribution positive de toutes les zones et réduction des coûts centraux

Malgré ces performances commerciales contrastées, Avenir Telecom a dégagé un résultat opérationnel positif, avant coûts centraux, dans chacune de ses trois zones d'activité. Cette performance témoigne notamment de la très bonne maîtrise des coûts des ventes (-29%).

Le Groupe a également réduit ses autres charges opérationnelles, de sorte que le résultat opérationnel s'est amélioré de 1,6 million d'euros en un an (-1,4 million d'euros au 1er semestre 2020-2021 contre -3,0 millions au 1er semestre 2019-2020).

Grâce à des charges financières toujours très faibles (0,3 million d'euros) et à l'impact comptable favorable de l'arrêt des activités au Portugal (+3,2 millions d'euros), Avenir Telecom a dégagé un bénéfice net semestriel positif pour la première fois depuis le 2nd semestre 2017-2018. En un an, le résultat net s'est apprécié de 4,6 millions d'euros.

Assainissement du bilan et renforcement de la trésorerie

La parfaite maîtrise des charges au cours du semestre a permis de générer un cash-flow libre positif de 0,3 million depuis le début de l'exercice. Cette saine gestion, associée au solde de la ligne de financement obligataire mise en place en 2019 (3,5 millions sur le semestre) a permis d'augmenter la trésorerie pour la porter à 9,5 millions d'euros à fin septembre 2020 et de reconstituer progressivement les capitaux propres (-9,0 millions contre -13,7 millions à fin mars 2020).

L'assainissement du bilan s'est poursuivi en octobre 2020 avec le succès de la renégociation d'une partie du passif et sera visible dans les comptes du 2nd semestre. Avenir Telecom a obtenu un abandon de créances immédiat et à l'issue de certaines instances de 6 millions d'euros en échange d'un paiement immédiat d'une somme de 1 million d'euros et de 0,8 million d'euros additionnel en cas d'issue défavorable des instances en cours.

Afin de se doter des ressources nécessaires à la poursuite sereine de son plan de développement, Avenir Telecom a mis en place une nouvelle ligne de financement obligataire de 36 millions d'euros sur une durée d'engagement maximum de 36 mois, avec :

Une première tranche d'un montant total nominal de 2,5 millions d'euros ; et

L'émission de tranches additionnelles d'un montant unitaire de 1 million d'euros[3] ou de 1,5 million d'euros[4].

Perspectives

Comme indiqué, compte tenu des incertitudes liées à l'issue de la crise sanitaire et l'ampleur de son impact sur l'économie, le Groupe ne fait pas de prévisions à ce stade pour l'exercice ouvert au 1er avril 2020.

Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d'incertitude, avec une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles, d'accessoires de mobilité allié à la puissance de la marque Energizer ® dont la licence d'exploitation a, en pleine crise sanitaire, été renouvelée jusqu'en 2026, comme indiqué dans le communiqué de presse du 26 mai 2020. Afin de s'imposer sur un marché où, plus que jamais, les consommateurs accordent une importance croissante au rapport qualité / prix et à l'assurance d'une marque forte, le Groupe poursuit l'expansion de son réseau de partenaires distributeurs, aussi bien en Asie qu'en Europe, et enrichi son offre, notamment avec le lancement du smartphone U710S.

La mise en place de la ligne de financement obligataire permet en outre à Avenir Telecom de saisir les opportunités de croissance intrinsèque par l'élargissement de son offre (en signant de nouveaux accords de licence par exemple) et/ou de croissance externe.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera mis à la disposition du public dans les prochains jours.

[2] Charges opérationnelles hors coût des services et produits vendus

[3] Si la valeur quotidienne moyenne négociée des actions Avenir Telecom au cours des dix (10) séances de bourse précédentes est inférieure à 200 000 euros

[4] Si la valeur quotidienne moyenne négociée des actions Avenir Telecom au cours des dix (10) séances de bourse précédentes est égale ou supérieure à 200 000 euros