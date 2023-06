AVENIR TELECOM : Résultats annuels 2022-2023 : une situation financière robuste pour investir dans la relance commerciale

Marseille, le 26 juin 2023 . Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® , annonce ses résultats annuels 2022-2023 (période du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023) arrêtés par le Conseil d'administration du 26 juin 2023 [1] .

Avenir Telecom a subi le recul généralisé du marché des mobiles et des accessoires mais est parvenu à générer un taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, supérieur à celui qui prévalait en 2021-2022.

Dans le même temps, Avenir Telecom a parfaitement géré cette décroissance d'activité et renforcé légèrement sa trésorerie disponible. Avenir Telecom considère ainsi disposer de ressources financières suffisantes pour soutenir son plan de développement et a donc décidé de ne plus utiliser sa ligne de financement en fonds propres par émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA).

(en millions d'euros) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Variation

sur 1 an Chiffre d'affaires 16,1 43,8 23,3 (20,5) Dont CA « Mobiles et accessoires » 16,1 24,0 21,5 (2,5) Résultat opérationnel (1,8) (1,4) (5,8) (4,4) Charges financières nettes (1,1) 0,3 1,4 +1,1 Résultat net des activités poursuivies (2,9) (1,1) (4,4) (3,3) Résultat des activités non poursuivies 4,3 0,4 0,4 - Résultat net 1,4 (0,8) (4,0) (3,2)

Résistance de l'activité cœur de métier et hausse du taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux

Avenir Telecom a évolué, sur l'année 2022, dans un environnement macroéconomique particulièrement adverse. Les ventes mondiales de smartphones ont ainsi atteint leur niveau le plus bas depuis 2013, entraînant une baisse de 12% en volumes par rapport à 2021.

Dans ce contexte, Avenir Telecom a réussi à contenir la très forte pression baissière avec un chiffre d'affaires lié aux ventes de mobiles et d'accessoires en recul maîtrisé de -10%, à 21,5 millions d'euros.

En parallèle et comme déjà annoncé, Avenir Telecom a arrêté les ventes d'ordinateurs portables et tablettes, conformément à l'annonce faite en juin 2022.

Grâce à une bonne maîtrise des coûts directs, dans cet environnement adverse, le taux de marge opérationnelle, avant coûts centraux, ressort en amélioration de plus d'1 point, à 9,1% du chiffre d'affaires contre 8,0% lors de l'exercice précédent. Toutes les régions apportent une contribution positive.

Toutefois, compte tenu du décalage temporaire ente le niveau d'activité et les coûts centraux, le résultat opérationnel ressort à -5,8 millions d'euros contre -1,4 million en 2021-2022.

Après prise en compte d'un produit financier de 1,4 million d'euros, lié pour l'essentiel à un gain net de change, et un résultat de 0,4 million issu des activités non poursuivies, le résultat net atteint -4,0 millions d'euros.

Hausse de la trésorerie disponible à 27,8 millions d'euros et fin du programme d'OCABSA

Grâce à une très saine gestion financière, le besoin de trésorerie généré par l'exploitation est passé en un an de 7,2 millions d'euros à 2,8 millions d'euros.

Ce besoin, ainsi que les investissements réalisés au cours de l'exercice, principalement la prise de participation dans la société Cozy Air, une start-up française innovante et prometteuse œuvrant dans le domaine de la qualité de l'air intérieur (QAI), ont été compensé par les ultimes recours à la ligne de financement obligataire à hauteur de 6,5 millions d'euros. La trésorerie disponible ressort ainsi à 27,8 millions d'euros à fin mars 2023 contre 24,9 millions un an plus tôt.

À fin mars 2023, Avenir Telecom affiche des fonds propres de 20,7 millions d'euros et aucune dette financière [2] . À noter que le plan de restructuration financière a permis de réduire le passif judiciaire de 60,7 millions en 2017 à 12,9 millions d'euros aujourd'hui.

Renforcement des équipes commerciales pour engager la relance

Aujourd'hui recentré sur son activité historique et disposant d'une structure financière saine, Avenir Telecom prépare sereinement son nouveau plan de développement.

Sur le front de la croissance externe, malgré l'étude de nombreuses opportunités de prise de participation ou d'acquisitions, avec le soutien d'un cabinet spécialisé, la Direction n'a pas identifié d'opérations créatrices de valeur, compte tenu des multiples de valorisation demandés. La Société continue toutefois d'étudier plusieurs dossiers.

Sur le front de la croissance organique, un effort important est engagé dans le domaine commercial avec le recrutement de 3 nouveaux responsables de zone (France, Maroc et Emirats Arabes Unis), 5 commerciaux terrain (en cours) et 2 personnes pour l'administration des ventes. Cette équipe sera complétée par des agents partenaires sur l'Egypte et le Sénégal afin de compléter le maillage des marchés cibles.

Avenir Telecom reprend également sa présence sur les grands salons professionnels (IFA à Berlin, Gitex à Dubaï et HK Fair à Hong Kong) pour présenter ses gammes uniques grâce à la licence de marque Energizer® et à sa nouvelle marque semi-figurative détenue en propre.

À ce titre, Avenir Telecom vient de recevoir les tous premiers produits exploitant cette nouvelle marque à fort potentiel, avec une gamme centrée sur l'énergie (stations de recharge, torches, prises, etc.), et négocie actuellement les termes d'une première commande significative.

À propos d' Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0013529815 – AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

[1] Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le Document d'enregistrement universel, intégrant le rapport financier annuel, sera mis à la disposition du public dans les délais légaux.

[2] Hors dette locative pour 2,4 millions d'euros

