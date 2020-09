AVENIR TELECOM : Premier jour de cotation des actions Avenir Telecom regroupées (AVT / FR0013529815)

Marseille, le 30 septembre 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce la réalisation, conformément au calendrier annoncé, du regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 80 anciennes, et le début, à compter de ce jour, des négociations des actions issues du regroupement.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

o Nombre d'actions regroupées : 10 609 966 titres ;

o Code ISIN des actions regroupées : FR0013529815 ;

o Code mnémonique des actions regroupées : AVT.

L'actionnaire qui n'a pas pu obtenir un nombre d'actions multiple de 80 sera indemnisé à hauteur de ses rompus restants dans un délai de 30 jours par son intermédiaire financier.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d'Euronext Paris selon le calendrier indicatif suivant :

Première cotation des actions nouvelles 30 septembre 2020 Record date 1er octobre 2020 Attribution des actions nouvelles 2 octobre 2020 Gestion des rompus Date début indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 2 octobre 2020 Date limite indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers 1er novembre 2020

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est cotée sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

