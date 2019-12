AVENIR TELECOM : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2019-2020

Marseille, le 11 décembre 2019. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® , annonce que son Rapport financier semestriel 2019-2020 est mis à la disposition du public ce jour et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société : http://corporate.avenir-telecom.com

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d'accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer ® . Les produits sont actuellement présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international. Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

